Futuro no feminino É tempo de unir forças no que concerne ao respeito pela diferença e pelo ambiente. Na viagem pela serra está implícito este convite a todas as mulheres (e homens). Afinal, citando Alicia Keys – partner da She’s Mercedes – “We can dream the future”.

C riado o ambiente para novas perspetivas e imbuídas de renovada energia, a aventura continuou no domingo, 14 de novembro, com a segunda etapa do percurso. Partiu-se rumo ao outro lado da Serra, com belíssimas paisagens como companhia, e a bravura das condutoras não arredou pé (pelo contrário, ainda as estimulou) perante estradas estreitas, descidas sinuosas, percursos de terra ou passagens em ribeiros. No coração maciço da Serra da Estrela, na vila de Manteigas, onde a 2000 metros de altura se respira o ar do ponto mais alto de Portugal Continental, visitaram a Ecolã . Aqui foram convidadas a conhecer um pouco da história do fabrico artesanal das lãs e da tecelagem local, uma tradição antiga que partiu para a modernidade no respeito pelo saber-fazer ancestral e por um estilo de vida natural e sustentável, que algumas participantes passaram a ver com um olhar renovado.

O final da etapa e da proeza foi em Belmonte, onde, todas juntas, conversaram como só as mulheres sabem fazer e partilharam os melhores momentos de cada uma nesta aventura tão plena de acontecimentos. A sensação de estar em sintonia com a natureza, as magníficas paisagens, as cores de uma serra tão bela quanto imponente e o descobrir em conjunto o quão corajosas são ao pôr à prova com bravura as suas perícias ao volante. Mas acima de tudo, a emoção de, juntas, terem partilhado a experiência deste She’s Mercedes Off Road Experience, que voltou a superar todas as expetativas e ficará para sempre na memória de todas e de cada uma. E que os ventos que esta experiência trouxe continuem a soprar em todas as direções.